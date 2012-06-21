В ста загальноосвітніх закладах країни нинішнього навчального року випробовують реформу нової української школи. Мета її, аби учні не лише здобували знання, а й уміли їх застосовувати у житті. Тренувати пам’ять, розвивати моторику й логічно та творчо мислити допомагатимуть школярикам і сучасні розвиваючі конструктори LEGO Playbox. Отримали їх минулого четверга чотири школи, які, власне, впроваджують на Тернопільщині пілотний проект перетворень нової української школи. Крім цих конструкторів, голова облдержадміністрації Степан Барна вручив дидактичні матеріали, а також набори «Шість цеглинок» для кожного учня. Очільник краю також наголосив, що готові на Тернопіллі стимулювати ті школи, які даватимуть учням якісні та нові знання, а також постійно вдосконалюватимуться.
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Розвивати моторику та логіку допоможе LEGO
За попередньою інформацією, майже 700 перших класів області отримають конструктори LEGO вже у травні для впровадження нової української школи. Всі матеріали учням нададуть безкоштовно.