Сідельний тягач та напівпричіп вилучили митники у пункті пропуску «Порубне».
Одна з румунських фірм, що переміщувала на адресу українського суб‘єкта господарювання сідельний тягач та напівпричіп, позбулася їх під час здійснення митного контролю у пункті пропуску «Порубне» через підроблені документи. Про це інформує прес-центр Чернівецької митниці.
При огляді товаросупровідних документів, за якими слідував товар, співробітники Чернівецької митниці ДФС встановили, що на свідоцтвах про реєстрацію наявні зменшення оптичної щільності паперу, сліди змивання-травлення та залишки барвника.
Справу про порушення митних правил запроваджено за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України.
Сідельний тягач та нівпричіп вилучено.
Вартість вилученої техніки становить 450 000 грн.