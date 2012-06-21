У місті Юнокомунарівськ (входить до міськради Єнакієвого) на Донеччині, що тривалий час перебуває на окупованій території шахтарського краю, поблизу приватного будинку раптово провалився ґрунт. Провал розміром 2 на 3 метра і глибиною близько 15 метрів налякав не тільки господарку хати у небезпечній зоні, а й всіх місцевих жителів. Адже люди називають причиною просідання землі попереднє затоплення місцевих шахт, де при окупаційній адміністрації припинили відкачувати воду, демонтувавши і здавши на брухт відповідне обладнання. А нині жителі із жахом очікують ще й затоплення небезпечної шахти «Юний комунар», де з 14 квітня припинять відкачувати підземні води, які далі отримають доступ до об’єкту «Кліваж» на глибині понад 900 метрів. Експериментальний ядерний вибух під землею тут провели ще у 1979 році і відтоді залишки радіоактивних речовин зберігалися в умовах сухої консервації. А тепер керівники «республіки», нарікаючи на відсутність коштів для постійного відкачування води, переконують людей, що затоплення радіоактивного підземелля не загрожуватиме екології та людям. Та згаданий свіжий провал землі свідчить про протилежне і, на жаль, може бути тільки прелюдією до жахливої екологічної катастрофи – результату «руского міра», який цілеспрямовано залишає після себе руїни, провалля і тисячі людських жертв.
ЕКОЛОГІЧНЕ ЛИХО