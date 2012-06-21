Китайські археологи виявили руїни міста цивілізації Шу, яке існувало приблизно п'ять тисяч років тому. Залишки стародавніх будівель, як повідомляє інформаційне агентство Сіньхуа, знайшли в декількох кілометрах від Саньсіндуя – іншого міста, заснованого до нашої ери.
У провінції Січуань, у межах міста Гаунхань раніше виявили руїни древнього поселення Саньсіндуй. Тепер у восьми кілометрах від Саньсіндуя знайшли руїни іншого зниклого міста – тут збереглися залишки будівель, деяким з яких майже 5000 років. Археологи розкопали велику кількість цінних артефактів з минулого – зокрема, керамічні вироби та їх фрагменти, вироби з каменю та інших матеріалів.
«Нам вперше вдалося виявити ознаки спадкоємності культури Саньсіндуя. Йдеться про місто цивілізації Шу, яка існувала щонайменше 5000 років тому. Виявлений археологічний пам'ятник має колосальне значення як для вивчення давньої цивілізації Шу, так і для розуміння історії цих місць», – заявив Сінь Чжунхуа, представник Січуаньського дослідного інституту культурних реліквій та археології.
Більшість реліквій, виявлених при вивченні руїн цього поселення, має характерні для культури Саньсіндуй риси. На думку археологів, це доводить, що сама культура Саньсіндуй плавно сформувалася з більш давньої культури, що заснувало легендарне царство Шу.
Це було древнє царство періодів Весни і Осені і Воюючих царств, що існувала, як припускають вчені, приблизно з XI століття до нашої ери. Також вважається, що воно остаточно було знищено в 316 році до нашої ери царством Цинь.
Радіовуглецеве датування знайдених реліквій ще належить провести. Але вже зараз китайські археологи говорять, що вік поселення становить від 2600 до 4800 років. До речі. Вперші руїни Саньсіндуя були випадково виявлені селянином ще в 1929 році, коли він під час риття канави знайшов фрагмент нефриту.
У подальшому в Саньсіндуї знайшли більше тисячі скарбів, визнаних національним надбанням, зокрема золоті маски, бронзові вироби, нефритові таблички і фігурки зі слонової кістки. Відомо, що місто Саньсіндуй існував приблизно з 2050 по 1250 роки до нашої ери і тривалий час було столицею царства Шу. Знайдене ж за вісім кілометрів від нього поселення було засновано ще раніше.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»