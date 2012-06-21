Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»
Дванадцять нових квартир у Сєвєродонецьку та Лисичанську отримали рятувальники Луганського гарнізону за новою системою пільгового фінансового лізингу для придбання власного житла. Серед новоселів є тимчасово переміщені особи та учасники бойових дій.
Як повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Луганській області, базова ідея програми передбачає, що частину витрат на придбання житла покриває держава. Наразі державна іпотечна установа уже витратила 6 мільйонів 283 тисячі гривень на закупівлю квартир для рятувальників Луганщини. При цьому державна служба України з надзвичайних ситуацій у повному обсязі компенсує суму винагороди державній іпотечній установі та частину лізингових платежів від 10 до 30% з урахуванням стажу служби та 5% на кожну неповнолітню дитину.
Як стверджують у Луганському гарнізоні, у порівнянні з початком старту програми кількість рятувальників, які бажають отримати власне житло на умовах пільгового фінансового лізингу, уже збільшилося втричі.