Цими днями продовжиться розвиток весняного водопілля на рівнинних річках країни, застерігає прес-служба ДСНС. На Прип’яті вода піднімається з добовою інтенсивністю 1—5 см, внаслідок збільшення рiвнiв води відбуватиметься подальше затоплення заплав на Волині й Рівненщині, на Прип’яті можливе затоплення господарських споруд в окремих населених пунктах Ратнiвського району Волині. На 1—5 см підніметься рівень води на Чернігівщині, у середніх і нижніх течіях Сули, Псла, нижніх ділянках Ворскли, Орелі з подальшим затопленням заплав на Сумщині й Полтавщині. Окрім того, 5—25 см становитиме підйом води на річках басейну Десни з подальшим затопленням заплав і обтопленням територій і частин населених пунктів, присадибних ділянок, імовірний перелив води через автодороги місцевого значення. Порушення транспортного сполучення очікують у Чернігівському, Новгород-Сіверському районах. На українській ділянці Дунаю біля Вилкового зберігатимуться небезпечні відмітки рівня води (155—165 см) з підтопленням незаселених ділянок.
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