У Коростені на Житомирщині працівники 8-ї державної пожежно-рятувальної частини виїхали на виклик до однієї із місцевих шкіл не через пожежу, а для знищення гнізда шершнів. Його освітяни виявили у службово-допоміжній будівлі на території навчального закладу.
Ці комахи, як і будь-який інший вид тварин, потрібні й корисні у природі, але через отруйні болючі укуси, що можуть призвести навіть до смерті людини, їм не місце у населених пунктах і тим більше у навчальних закладах. На щастя, нині школярі на канікулах, а небезпечне гніздо вчасно помітили і викликали рятувальників.
За словами начальника 8-ї державної пожежно-рятувальної частини Сергія Рудзіка, з кінця липня розпочинається вже традиційний сезон виїздів на знищення гнізд шершнів. Інколи колонії цих комах сягають ваги кількох кілограмів і налічують сотні особин, кожна з яких розміром 2—3 см. Отож не варто легковажити небезпекою, бо на Коростенщині та в інших районах області вже траплялося, що гинули люди від укусів шершнів, які оселялись у гаражах, дуплах старих дерев, сараях і навіть на горищах житлових будинків.
Почувши незрозуміле гудіння і тим більше помітивши гніздо шершнів чи ос, краще звернутися по допомогу до рятувальників. Вони мають необхідний досвід і спеціальні захисні костюми для боротьби з небезпечними комахами, що можуть уподобати для колоній найнесподіваніші місця.
До речі, у Коростенському районі є село Шершні, а в сусідній Вінницькій області — ще два населені пункти з такою самою назвою. Це красномовно свідчить про поширеність на наших землях цих комах, про небезпеку атаки яких має знати кожен.