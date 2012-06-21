Оголошено підсумки всеукраїнського екологічно-освітнього конкурсу «Компола», який проводили міністерства природи та освіти і науки. Його мета – підвищення рівня екологічної освіти підростаючого покоління, виховання ощадливого ставлення до використання харчових ресурсів.
За підсумками конкурсу, в якому взяли участь 400 шкіл країни, у 200 будуть установлені компостери для переробки харчових відходів. З них – у десяти навчально-освітніх закладах Сумщини.
Зокрема, їх будуть використовувати у низці шкіл обласного центру, містах Ромни, Конотоп, Шостка, Лебедин, Сумському, Недригайлівському районах. Встановлять компостери до початку нового навчального року.
До цього згаданий проект був успішно реалізований у 32 навчальних закладах України.