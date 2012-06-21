У дизайні інтер'єрів автомобілів альянс Jaguar Land Rover наступного покоління використовуватиме нейлон, який отримують з регенерованого промислового пластика і рибальських сіток

Британський альянс Jaguar Land Rover (JLR) використовуватиме в інтер'єрі своїх нових автомобілів особливий матеріал, який отримуватимуть з переробленого океанічного сміття і вторсировини. Про це повідомляє пресслужба автовиробника.

Йдеться про особливий нейлон під назвою Econyl, який виготовляють з регенерованого промислового пластика, обрізків тканин, утилізованих виробниками одягу, а також з рибальських сіток, залишених у морі.

Синтетичне волокно застосують при виготовленні підлогових килимків та матеріалів оздоблення інтер'єру автомобілів JLR наступного покоління. Нині нейлон Econyl застосовують бренди, які займаються виробництвом годинників класу люкс, а також дорогого спортивного одягу, рюкзаків і сумок.

У компанії відзначили, що процес виготовлення нейлону з вторсировини завдає довкіллю на 90% менше шкоди в порівнянні з технологією отримання цього ж матеріалу з сирої нафти.

Нині британський автовиробник вже пропонує машини з матеріалами в салоні, в яких використані регенеровані відходи. Наприклад, електричний кросовер Jaguar I-Pace можна замовити з обробкою матеріалом Kvadrat, який поєднує вовну, замшеву тканину і волокна, отриманих з перероблених пластикових пляшок.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»