Днями на гірськолижній базі «Сорочин яр» під Полтавою відбулися обласні змагання із зимових видів спорту серед представників органів місцевого самоврядування, в яких взяли участь понад 120 осіб. Організували змагання Полтавська облдержадміністрація спільно з СК «Колос».
Як пояснив очільник «Колоса» Анатолій Головань, такі заходи сприяють зміцненню співпраці й популяризують здоровий спосіб життя.
— Депутати місцевих рад і працівники органів місцевого самоврядування області мають значний спортивний потенціал, — упевнена Ручківський сільський голова Алла Марченко. — Вони зобов’язані бути рушіями спортивного життя громад.
Учасники змагалися в двох номінаціях — гірськолижний спорт і катання на тюбах. У лижному заїзді найкраще себе показали Алла Марченко (1 місце) та Людмила Кимлик-Яруха (2 місце, Зіньківська РДА). У чоловіків найкращі результати у Володимира Гриценка (Котелевська сільська рада), Віктора Романенка (Краснолуцька) та Миколи Срібного (Новомихальська сільська рада). У змаганні на тюбах перші місця вибороли Лідія Лібега (Стасівська сільська рада) та Володимир Сербин (Семенівська районна рада).