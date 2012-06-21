У березні на Полтавщині відкриють школу місцевого самоврядування. Її створення ініціювали представники обласної профільної асоціації. Готовий проект майбутньої школи презентував днями в обласній раді її голова й очільник асоціації Олександр Біленький. Новий заклад розрахований на учнівську і студентську молодь. Лекції й тренінги їм проводитимуть провідні експерти, депутати і працівники апарату самоврядних громад. Ініціатори переконані, що фахівців самоврядування треба починати готувати зі шкільної лави, далі — у вищому навчальному закладі. І нарешті — фахова підготовка та підвищення кваліфікації.
— Наша мета –— сформувати нову управлінську еліту, яка ефективно й успішно розвиватиме самоврядні громади й Україну. Для досягнення мети об’єднуємо зусилля всіх зацікавлених, — каже виконавчий директор асоціації «ПОАОМС» Володимир Микійчук.