У мережі з'явилася інформація про подальшу долю нової лінійки недорогих смартфонів Samsung – Galaxy F. Раніше компанія вже представила Galaxy F41, тепер, судячи з усього, вона готує ще одну новинку – Galaxy F12 або Galaxy F12s.

Пристрій, що носить модельний номер SM-F127G, матиме продовження M21, повідомляє GizChina. На жаль, жодної більш-менш точної інформації про внутрішнє начиння новинки в мережі немає. Можна лише відзначити, що, з огляду на те, яким був попередник смартфона у варіанті Galaxy M21, новинка буде цілком бюджетним пристроєм.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»

