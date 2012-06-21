Як стало відомо, корейська компаня Samsung вирішила привернути увагу до технології 5G і своїх аксесуарів, що підтримує її. Для цього компанія, в центрі Лондона, поставила розроблений нею 5G-автобус, який в натуральну величину демонструє можливості технології Samsung 5G.
Так, гості компанії, що зайшли всередину автобуса, можуть зіграти в різні ігри на Samsung Galaxy Note 20, використовуючи при цьому контролери консолі Xbox One. При цьому відбувається відображення на 82-дюймовому телевізорі Samsung QLED 8K. Також гості простору можуть оцінити швидкість роботи 5G-мереж, скачавши за допомогою 5G-смартфонів Samsung будь-які файли.
Варто відзначити, що поки що цей автобус є лише концептом. Але при цьому в разі, якщо корейський бренд все ж вирішить випустити його на дороги загального користування, 5G-транспорт може виявитися вкрай корисним.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»