Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів: Великої Британії — Ніла Кромптона, Нової Зеландії — Пола Беллентайна, Чилі — Елісео Родріго Руїса Ортіса, Сомалі — Мохамеда Абдуллагі Ахмеда.

Глава держави привітав послів із початком дипломатичної місії в нашій країні та поспілкувався з кожним із них.

У розмові з Нілом Кромптоном Президент подякував за підтримку від Великої Британії. Сторони обговорили ключові пріоритети: військову та енергетичну підтримку, посилення санкційного тиску на росію. Володимир Зеленський наголосив, що Україна потребує систем ППО та ракет до них, а також перехоплювачів. Започатковані спільні проєкти й далі реалізовуватимуть.

Послу Нової Зеландії глава держави подякував за солідарність з Україною з початку війни та активну участь у коаліції охочих. Ішлося про підтримку української енергетики та посилення санкцій проти кремля. Президент відзначив нещодавній пакет санкцій. Він наголосив, що збільшення санкційного тиску на росію залишається одним із пріоритетів для закінчення війни.

Під час зустрічі з Послом Чилі глава держави відзначив послідовну позицію країни щодо засудження російської агресії та підтримки територіальної цілісності України. Сторони обговорили перспективи збільшення обсягів двосторонньої торгівлі, де є відповідний потенціал. Ідеться про машинобудування, гірничодобувне обладнання, ІТ-технології та цифрову трансформацію.

У спілкуванні з Послом Сомалі Президент подякував цій країні за чітку позицію щодо суверенітету й територіальної цілісності України. Наша держава розраховує на подальшу активну підтримку від Сомалі, яка нині є непостійним членом Ради Безпеки ООН. Також обговорили перспективи розвитку двосторонніх відносин, зокрема в галузісільського господарства, повідомляє Офіс Президента.