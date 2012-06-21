Рада Європейського Союзу затвердила рішення продовжити санкції у вигляді заморожування активів та заборони на в’їзд, запроваджені за порушення й підрив територіальної цілісності, суверенітету й незалежності України. Рішення в Раді ЄС ухвалили 12 березня.
Санкції продовжено ще на півроку. Обмеження охоплюють півтори сотні осіб і 38 компаній, повідомляє УНІАН. Попередньо відповідне рішення було ухвалено 21 лютого послами країн-членів Євросоюзу. Рішення оприлюднять в Офіційному журналі вже сьогодні, 13 березня.
Уперше такі заходи впливу європейські інституції запровадили в березні 2014 року у відповідь на військову агресію Росії проти України.
Нещодавно аналогічні обмежувальні заходи проти Росії продовжили й у Вашингтоні. А ЄС продовжив санкції проти колишніх можновладців і посадовців часів попереднього очільника нашої країни.