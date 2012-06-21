Співробітники Служби безпеки України викрили агентурну мережу терористичної організації самопроголошеної «ЛНР», створену під кураторством російських спецслужб.
Як повідомляє прес-центр відомства, правоохоронці встановили, що четверо жителів Луганська були завербовані представниками так званого «МГБ ЛНР».
За словами шпигунів, зараз у наркозалежних немає можливості проходити в Луганську оздоровчу терапію. Нині обласний наркодиспансер знаходиться в Лисичанську, тому на процедури доводиться регулярно їздити на підконтрольну Україні територію. У Луганську діє благодійна організація «Асоціація громадського здоров'я», яка надає допомогу наркозалежним та носіям ВІЛ. До цієї організації і став навідуватися майбутній куратор. Наркозалежні якнайкраще підходили для його цілей: адже наркозалежна людина – істота безвольна, одержима. Задля припинення ломки готова зробити що завгодно.
У разі відмови співпрацювати, майбутнім шпигунам погрожували блокувати виїзд з ОРЛО. За завданням бойовиків вони повинні були збирати відомості про розташування блокпостів ВСУ, переміщення українських військ, фотографувати будівлі правоохоронних відомств, фіксувати номери і марки автомобілів військових тощо.
Незабаром луганчани потрапили в поле зору контррозвідників СБ України. Правоохоронці викрили функціонування мережі та визначили роль і завдання кожного учасника групи. Щоправда, виявилося, активно діяв тільки один із чотирьох завербованих. Решта наркоманів вели себе як в анекдотах про наркоманів, за принципом «якось воно буде».
Ключового учасника групи співробітники спецслужби затримали в центрі Лисичанська, коли той виймав носія інформації із спеціально обладнаного тайника. Встановлено, що зловмисник був завербований приблизно два роки тому. Спочатку в окупованому Луганську чоловік збирав для ворога відомості про затятих сепаратистів і надавав інформацію для вербовки потенційних інформаторів. Згодом, виконував завдання на контрольованій українською владою території. Отримані дані бойовики планували використовувати при підготовці терористичних актів і замахів на життя українських правоохоронців.
Слідчим підрозділом Служби безпеки України відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 КК України. Зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»