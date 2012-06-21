Завдяки першій частині знаменитої серії романів англійської письменниці Джоан Роулінг про Гаррі Поттера, феномен філософського каменю вийшов на новий виток популярності. Панацея життя, п'ятий елемент, камінь мудрості, великий еліксир і ще багато інших значень має цей містичний кристал… Але чим він є насправді?
Як виявляється, пошуками філософського каменю займалися не лише наївні алхіміки-мрійники та спритні пройдисвіти середньовіччя. Алхімія зародилася задовго до того, у древньому Єгипті, в 4 столітті до н. е. І основною її метою було створення містичного еліксиру безсмертя за незліченного багатства — так званого філософського каменю.
Своєму володарю алхімічний камінь обіцяв перетворювати на золото будь-яке каміння, а також зцілювати від усіх хвороб та дарувати мудрість Всесвіту з бонусом у вигляді вічного життя.
Стаття Zlato.ua розповідає три найпопулярніши легенди: хто, де і коли володів філософським каменем та до чого це призвело. Перша історія про давньоєгипетського дослідника Гермеса Трисмегіста, друга про царя Мідаса і третя, найцікавіша, що лягла в основу першої книги Джоан Роулінг про Гаррі Поттера — легенда про алхіміка Ніколаса Фламеля.
Чи існував колись філософській камінь насправді та на яку метафору він перетворився сьогодні — читайте у блозі ювелирного-гіпермаркету Злато.
Джелеро: https://zlato.ua/news/market-news/what-is-the-philosopher-s-stone/