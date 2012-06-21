Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Середня ціна на електроенергію в Україні за період з січня по березень 2020 року була практично на 38% вищою, ніж аналогічний показник у Європі.
Про це йдеться у відповідному документі, який оприлюднила Європейська комісія.
Там також зазначається, що середня ціна в енергосистемі нашої країни на добу наперед становила практично 47 євро за МВт-годину, у той час коли такий же показник по країнах Європи був на рівні 33,5 євро за МВт-годину.
Україна тепер є країною, де спостерігаються одні із найвищих цін на електроенергію на європейському континенті. За цим показником вона поступилася лише Греції (50 євро за МВт-годину) та Мальті (45 євро за МВт-годину).
У Єврокомісії також наголошують, що високими ціни на електроенергію є в тих країнах, де спостерігається певна залежність від імпорту, а також там, де питома вага вугілля в її виробленні велика.
Найнижчими ціни на електроенергію є в країнах, де знаходиться велика кількість гідро- та вітроелектростанцій. А до них, насамперед, належать Норвегія та Швеція.