Середньовічні ліки на основі часнику, цибулі, вина і солей жовчних кислот виявилися ефективним засобом для знищення бактеріальних біоплівок. Мазь, яка справляється зі стійкими до антибіотиків мікробами, стала об'єктом дослідження співробітників Ноттінгемського і Уорікського університетів (Великобританія).
Вчені постійно ведуть пошук нових антибіотиків, здатних боротися з резистентними бактеріями, яких стає все більше. Один тільки метицилінрезистентний золотистий стафілокок, що провокує масштабні епідемії, забирає величезну кількість життів по всьому світу.
Дивно, але ліки від стійких до антибіотиків бактерій підказала середньовічна медицина, можливості якої вважаються дуже обмеженими. «Середньовічна мазь, приготовлена з цибулі, вина, часнику і жовчних солей виявилася не просто ефективним, але ще і безпечним засобом проти бактеріальних біоплівок, так як вона вражає тільки мікроби і не шкодить клітинам людського тіла», – відзначають британські вчені.
Цікаво, що конкретний принцип дії древньої мазі поки що не вивчений повністю. Але вчені планують розкрити секрет стародавніх ліків, щоб використовувати його принцип при створенні сучасних антимікробних препаратів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»