Італійські вчені, що працюють у Національному інституті геофізики і вулканології, прийшли до висновку, що вже до середини XXI століття рівень Середземного моря може підвищитися на 20 сантиметрів. До 2100 року, згідно з прогнозом, він підніметься на 57 сантиметрів.
Фахівці з'ясували, яким чином глобальне потепління впливає на ріст рівня світового океану, і провели моделювання, що дозволило уявити, наскільки інтенсивним буде цей процес у XXI столітті. Як показала модель, до 2050 року рівень Середземного моря в кращому випадку підніметься на 17 сантиметрів, а в гіршому – на 20. До 2100 року розрив між «оптимістичним» і «песимістичним» сценаріями виявився більш помітним – 34 і 57 сантиметрів відповідно. Особливо стрімко рівень води може підвищитися у Венеціанській лагуні, де, як стверджується, до кінця століття він може виявитися на 82 сантиметри вищим ніж зараз.
Деякі кліматологи припускають, що через зміни клімату вже в XXI столітті території деяких прибережних міст і населених людьми островів можуть опинитися під водою. При цьому в деяких випадках танення льодовиків несе й інші загрози – зокрема, вчені з Геологічної служби США відзначають, що у вічній мерзлоті північної півкулі нашої планети зберігаються величезні поклади ртуті.
Раніше деякі фахівці висловлювали думку, що людству вже не під силу зупинити танення льодовиків, і аж до 2080-х років темпи цього процесу від людської діяльності залежати практично не будуть. При цьому прогноз, згідно з яким до кінця століття рівень моря підвищиться більш ніж на півметра, є далеко не найсміливішим з озвучених кліматологами різних країн протягом кількох останнії років.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»