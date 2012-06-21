Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур'єр»
Дерев'яні церкви Закарпаття, які увібрали в себе майстерність давніх зодчих і водночас є пам'ятками історії та архітектури, вже досить добре описані мистецтвознавцями. Їм віддали належне й художники, змалювавши на полотнах. А от відображення у кіно дотепер вони не мали. Нарешті, ця справа започаткована, і, що цікаво, стартувала завдяки новій людині в області – дружині голови обласної державної адміністрації Олексія Петрова Ірині.
За словами пані Ірини, популяризація унікальних дерев’яних храмів Закарпаття, необхідність їхнього збереження є вельми актуальним. Інтерес до цих пам'яток з'явився понад п'ять років тому під час відпочинку в краї за Карпатами. Тоді, разом із сім'єю вперше відвідавши один із стародавніх храмів, Ірина Петрова прониклася його енергетикою. «Церква ввібрала в себе духовне багатство багатьох поколінь. Вона і є душа, котра постійно живе в цьому прекрасному місці, у храмі, – говорить пані Ірина. – З цим відчуттям асоціюється у мене духовне життя Закарпаття».
Розпочавши знімати відеосеріал про древні храми, взяла собі за мету показати їх як культурні пам'ятки усієї України і світу. А ще –привернути увагу влади й місцевих жителів до подекуди дуже жалюгідного стану цих храмів. Важливою складовою проєкту є і включення пам'яток дерев'яного зодчества Закарпаття до програми Великого будівництва у сфері культури на 2021 рік.
Нині Ірина Петрова разом із її подругою відзняли вже 11 стрічок майбутнього серіалу. Дві з них уже можна переглянути у вільному доступі, зокрема, про храми Вознесіння Господнього у селищі Ясеня Рахівського району (відомий ще як Струківська церква, у 2013 році був зарахований до всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО) та Святого Духа у селі Гудливий на Воловеччині.
Робота над серіалом триває і невдовзі глядачі побачать його у завершеному вигляді.