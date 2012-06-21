У Старобільську презентовано новий сервісний центр МВС.
Понад 100 послуг, серед яких реєстрація та перереєстрація автомобіля, заміна, видача посвідчень водія і довідок про несудимість та інші тепер щоденно надаватимуть у сучасному прозорому центрі за лічені хвилини.
Під час відкриття керівник регіонального сервісного центру МВС в Луганській області Михайло Волченко акцентував на важливих нововведеннях. А саме тут можна зробити онлайн-замовлення довідки про несудимість через веб-ресурс і онлайн-тренажер для підготовки до теоретичного іспиту з Правил дорожнього руху.
Сервісний центр МВС у Старобільську став третім оновленим у Луганській області, а в Україні вже їх понад 50.
Одним з перших оцінив його роботу волейболіст олімпійський чемпіон Федір Лащонов. Після заміни посвідчення водія він поділився враженням: «Дуже приємно, що маю змогу особисто перевірити та впевнитись, як працює справді новий якісний державний сервіс. Коли років з 10 тому змінював посвідчення, процес зайняв три дні. Сьогодні ту саму послугу я отримав за 15 хвилин. Вважаю, що це приклад зручного сервісу. Мені дуже приємно, що цивілізація тепер дійшла і до Старобільська».
Оновлення центру відбулося за підтримки обласної влади. На проведення ремонту витрачено понад мільйон гривень. Під час реконструкції враховано вимоги до зручності для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення. Сервісний центр МВС обладнано дитячим куточком і зоною буккросингу для комфортного перебування громадян.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»