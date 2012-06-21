Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
У 2018-му році понад 250 жителям Севастополя був поставлений діагноз «ВІЛ-інфекція». Також Севастополь увійшов до трійки регіонів Росії з найбільшою кількістю наркоманів.
За даними Міністерства охорони здоров’я РФ, на Далекому Сході і в Севастополі було зафіксовано максимальну кількість пацієнтів з наркозалежністю в 2018-му році.
«Кількість пацієнтів з вперше в житті встановленим діагнозом, взятих під диспансерний нагляд, на сто тисяч відповідного населення: Єврейська автономна область – 65,4, Приморський край – 35,5, місто Севастополь – 25,4», – сказано в статистичному збірнику міністерства. Кількість пацієнтів, які вперше в житті взяті під диспансерний нагляд у зв’язку з вживанням алкоголю, у Севастополі за 2018-ий рік склало майже 400 осіб. Це 90 осіб на 100 тисяч населення – найвищий показник в Південному федеральному окрузі. У Криму таких людей було 1103 людини – 57,6 на 100 тисяч населення.
Середнє для Південного федерального округу значення – 35,3 особи на 100 тисяч населення. В цілому по Російській Федерації цей показник складає 51,6 на 100 тисяч населення.