У селі Республіканець на Кам’янській Січі 30 квітня — 1 травня відбудеться відкриття туристичного сезону на Херсонщині. Як повідомляє департамент культури, туризму та курортів Херсонської облдержадміністрації, в ці дні заплановано змагання з кросфіту, авіашоу, спортивні змагання «Козацький гарт», виступ кінного театру з Хортиці, презентацію туристичних маршрутів Херсонщини, фестиваль «Кварта», концертні програми, фестиваль вуличної їжі, козацькі розваги. Жителі й гості області матимуть можливість два дні відпочити на території Січі та з користю провести цей час.
Цьогоріч очікують близько десяти тисяч гостей, які першого дня зможуть відвідати урочисте відкриття заходу біля пам’ятника козакам та хреста Костя Гордієнка з підняттям прапора та офіційними промовами. На всіх чекають показові виступи військових ЗСУ, десантників та авіашоу. У перший день відбудеться Всеукраїнський чемпіонат Сухопутних військ України з функціонального багатоборства за участі понад 20 команд і понад 300 чоловік та обласні фізкультурно-патріотичні змагання «Козацький гарт». Увечері пройде концерт за участі відомих українських гуртів. Водночас учасники святкування зможуть відвідати містечко з вуличною їжею та розміститись у наметовому містечку, щоб взяти участь одразу в двох відкриттях туристичного сезону. Наступного дня гостям запропонують порибалити та почастуватися народними стравами. Протягом дня пройдуть козацькі забави та відбудеться виступ кінного театру, який уже встиг торік здивувати гостей Кам’янської Січі. У ході святкування можна буде відвідати пивний фестиваль «Кварта». Отже, Херсонщина запрошує.