5 мільйонів гривень на виплату боргів із зарплати перерахувало ПАТ «Центренерго» для ПрАТ «Шахта «Надія». Міністерство енергетики звернулося до Центренерго з пропозицією надати авансовий платіж на цю суму за вугільну продукцію шахти. Кошти вже надійшли на рахунки підприємства. Їх буде спрямовано на виплату зарплати гірникам. Окрім цього, 31 серпня, за зверненням Міненерго, ДП «Калуська ТЕЦ-НОВА» перерахувало шахті «Надія» 3,7 мільйона гривень також на виплату заробітної плати.
«Міністерство вживає всіх можливих заходів для забезпечення виплати заробітної плати гірникам «Надії». Ми аналізуємо варіанти, як далі функціонуватиме підприємство і найближчим часом представимо план дій. А тих, хто довів підприємство до такого скрутного стану, має бути покарано», — цитує пресслужба відомства слова в.о. міністра енергетики Ольги Буславець.
Міністерство також звернулося до Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля надати 51 мільйон гривень із резервного фонду для погашення заборгованості.