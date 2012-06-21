Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Станом на 14 серпня 2020 року ще чотири країни дозволили в’їзд громадянам України на свою територію. Таким чином, зараз таких держав вже нараховується 42. Про це заявив міністр іноземних справ Дмитро Кулеба.
До цих країн відноситься насамперед Вірменія. У цій державі туристам дозволено перебувати, проте треба перед цим пройти 14-денний карантин, тобто побути два тижні на самоізоляції. Втім, інші країни світу, які дозволили перебування в них українським громадянам, не дуже цікаві: Тоґо, Чад та Буркіна-Фасо. Тобто країни африканського континенту, куди українські туристи не їздять.
Нагадаємо, що раніше нашим громадянам було дозволено перебування в таких державах, як Туреччина, Єгипет, Туніс, Болгарія, Албанія, ОАЄ, Сербія, Північна Македонія, Словенія, Велика Британія, Ірландія, США, Мексика, Корея та деякі інші.
Слід додати, що правила перебування в цих країнах для українських туристів є різними. Так, деякі з них виробили безвізовий режим, у інші – потрібна віза.
Днями ЄС обновив перелік країн, які є безпечними на предмет перебування в них громадян іноземних держав. До нього знову не потрапила Україна.
«Урядовий кур’єр» писав, що 31 липня 2020 року болгарська влада під тиском керівників готельного бізнесу цієї країни, вимушена була скасувати ПЛР-тестування українських туристів на COVID-19. Цьому передували масові протести болгарських готельєрів, які перекривали магістралі на узбережжі Чорного моря.