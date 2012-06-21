Чотириметровий металевий державний герб зависочів на перетині міжнародної траси Київ — Ковель при в’їзді до Рокитнівського району. «Його виготовили наші підприємці, — розповів автор ідеї голова Рокитнівської райдержадміністрації Микола Кушнір. — А встановити вирішили з нагоди 100-річчя затвердження Тризуба державним гербом УНР у лютому 1918 року. Так повідомили всіх: ми, українці, єдині, й через століття роз’єднати нас неможливо».
У такий спосіб рокитнівці вкотре продемонстрували свою громадянську позицію. Колишній символ князя Володимира Великого Тризуб — для українців символ із глибоким змістом та своєрідний оберіг. Оскільки ж таких пам’ятників в Україні одиниці, він, поза сумнівом, приваблюватиме туристів.
А вже незабаром рокитнівці встановлять такий самий пам’ятний знак у Новопсковському районі на Луганщині, бо ці райони єднає співпраця. Рівненщина і Рокитнівський район зокрема неодноразово отримували подяки за допомогу армії й жителям Луганської області.