Здати в експлуатацію сучасне табірне містечко для розміщення підрозділу на рівні бригади на полігоні «Широкий лан» передбачають восени цього року. «Нині на полігоні «Широкий лан» відбувається будівництво сучасного польового табору, аналогів якому не було у Збройних силах. Проект передбачає розгалужену інфраструктуру для проживання та підготовки на цьому етапі від 2600 бійців з метою подальшого розширення до 4 тисяч осіб — до рівня бригади», — про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних сил полковник Олександр Чергінець.
Підбір компаній-учасників здійснювали через електронну систему закупівель ProZorro. Перемогли на торгах «Вінницька будівельна компанія» і товариство з обмеженою відповідальністю «Ріст». Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації, загальна вартість робіт становитиме 399 мільйонів гривень.
Табірне містечко передбачає цілком автономну інфраструктуру і враховує іноземний досвід створення аналогічних об’єктів у країнах НАТО. У табірному містечку, зокрема, передбачається 11 казарм. Там розміщуватимeться їдальня, контрольно-пропускний пункт, очисні споруди, котельня, інші об’єкти військової інфраструктури. Цьогоріч планують розпочати проектування двох центрів відпочинку й дозвілля військовослужбовців.
«На 2018 рік передбачено 152 мільйони гривень для завершення робіт. Виконано робіт станом на звітний рік, на 1 січня, на 78,2 мільйона гривень. Загальна будівельна готовність об’єкта становить 35 відсотків», — цитує слова посадовця УНІАН.
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