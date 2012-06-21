До платників аліментів, які мають заборгованість за останні 6 місяців, передбачено відтепер можливість застосування соціальних робіт. Якщо особа ухиляється від виконання соціальних робіт, їх можуть замінити адміністративним арештом.
Також у разі такої заборгованостідо боржника може бути встановлено тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами, полювання, користування вогнепальною мисливською та пневматичною зброєю.
Змінено правовийстатус аліментів: відтепер аліменти є власністю самої дитини, а не батьків. Той з батьків, який проживає з дитиною, наділяється правом самостійно порушувати перед судовими органами питання щодо обрання форми стягнення аліментів: у твердій грошовій сумі або у вигляді конкретної частки від доходу іншого з подружжя.
З урахуванням останніх змін мінімальний розмір аліментів збільшено. Відтепер суд не може визначити розмір аліментів на дитину менше, ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку (до цього було 30%).
Новацією стало врахування при призначенні аліментів наявності грошових коштів, рухомого та нерухомого майна. Звертає на себе увагу те, що законодавець не конкретизував суб’єкта, у якого мають враховуватися зазначені обставини. У зв’язку з цим можна дійти висновку, що врахуванню підлягають кошти, рухоме та нерухоме майно платника аліментів, стягувача і самої дитини.
Також при визначенні розміру аліментів відтепер братимуться до уваги витрати платника аліментів, щодо яких ним не доведено джерело походження цих коштів. Так, у випадку, якщо платник аліментів офіційно не працює, не має офіційного доходу, але при цьому, наприклад, придбав автомобіль, то такі витрати можуть враховуватися при визначенні судом розміру аліментів. Такі витрати беруться до уваги в тому випадку, якщо платник аліментів не зможе обґрунтовано довести джерело походження коштів.
Аліменти можуть бути призначені у розмірі чверті доходу на одну дитину, третини доходу – на двох дітей, половини – на трьох і більше дітей. При цьому в будь-якому разі розмір аліментів, що стягується в наказному провадженні, обмежується 10 прожитковими мінімумами на дитину відповідного вік.