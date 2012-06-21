Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
5,5 мільйонів гривень з Держбюджету отримала Рівненщина на спорудження нових або ж реконструкцію старих спортивних майданчиків відповідно до програми Мінмолодьспорту. Вони будуть мультифункціональними (щонайменше для чотирьох видів спорту) та максимально доступними для жителів різного віку.
«Обов’язкові умови – споруди повинні належати до комунальної власності громад, бути доступними для занять ігровими видами спорту для людей різних вікових груп, мати проект та експертизу будівництва чи реконструкції, а також 50 відсотків співфінансування», – пояснив заступник голови Рівненської ОДА Олександр Корнійчук.
Оскільки розвиток спортивної інфраструктури – один із пріоритетів області в останні роки, то майданчики будуть максимально доступними: розташуються у парках, спортивних чи загальноосвітніх школах. Цього разу «щасливчиками» стали міста Рівне, Дубно, Костопіль, а також Крупецька, Шпанівська та Радивилівська об’єднані громади.
Нагадаю: головним інвестором для області є держава. Вже наступного року є всі шанси здати в експлуатацію надсучасний спортивний комплекс на вулиці Макарова в Рівному з професійним плавальним басейном.