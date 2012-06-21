Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
На Миколаївщині Казанківська загальноосвітня школа №2 школа носитиме ім’я знаменитого поета, перекладача, публіциста Дмитра Дмитровича Кременя. Таке рішення педагогічного колективу школи підтримала Казанківська об’єднана територіальна громада. Про цю новину повідомив у себе на сторінці фейсбуку син поета, Уповноважений з захисту державної мови Тарас Кремінь.
За словами Тараса Кременя, це перша школа в Україні, яка бореться за право присвоїти їй ім’я поета. Він сподівається, що процедурні питання, пов’язані з розглядом профільною депутатською комісією проєкту рішення та громадськими слуханнями, будуть проведені своєчасно і на високому рівні. А також певен, що і земляки-сухани, які ініціювали встановлення меморіальної дошки на фасаді школи, де навчався батько, не забаряться з аналогічними ідеями.
Дмитро Кремінь народився в закарпатському селі Суха 21 серпня 1953 року. Навчався на філологічному факультеті Ужгородського університету після чого за направленням протягом п’яти років працював вчителем української мови та літератури в Казанківській школі. Він — автор понад 20-ти поетичних збірок, заслужений діяч мистецтв України, лауреат Шевченківської премії та обласної премії імені М. Аркаса. Дмитро Дмитрович був членом Національної спілки письменників України, Асоціації українських письменників, Асоціації естрадних діячів, працював в місцевих газетах, викладав у вишах. В травні минулого року він пішов з життя. Увічнити його пам’ять вирішив колектив школи, до якої він прийшов молодим спеціалістом.