Олександр ДАНИЛЕЦЬ,

«Урядовий кур’єр»



Полтавщина останніми роками стабільно розширює парк шкільних автобусів. Це викликано тим, що в області найбільше в Україні сільських шкіл, до багатьох з яких дітям з глибинки не так просто дістатися на навчання. Турботою про них і вчителів, які проживають у віддалених селах, і продиктовані регулярні закупки шкільного автотранспорту та його модернізація.

Навесні цього року для потреб закладів освіти вже було придбано кількадесят машин, частина яких обладнана спеціальними місцями для інвалідних візків. Тепер ось знову в область надійшла партія з п’ятнадцяти новеньких шкільних автобусів, на загальну суму понад 28 мільйонів гривень, які передали в розпорядження закладів освіти Чутівського, Зіньківського, Лохвицького, Новосанжарського, Пирятинського, Решетилівського, Козельщинського, Гадяцького, Кременчуцького, Чорнухинського, Котелевського та Великобагачанського районів. Як і в попередній партії, два автобуси обладнані місцями для дітей з інвалідністю.

Водії, які перевозять дітей і вчителів цими автобусами, відгукуються про них схвально, задоволені, що вони надійні в експлуатації. Один такий автобус коштує в середньому 2 мільйони гривень. Придбано їх на умовах співфінансування з державного й місцевого бюджетів. Причому державна субвенція в даному разі склала більше 21 мільйона гривень.