Незабаром на базі Господарського суду Сумської області запрацює «Суддівська школа» для школярів. Про це повідомила прес-служба установи з посиланням на суддю Юлію Джепу. За її словами, суд — одна з найважливіших інституцій цивілізованого суспільства, місце, куди звертаються за справедливістю і відновленням прав. Пострадянські традиції сформували ореол закритості та неприступності судових установ, тож завдання просвітницької діяльності, і в тому числі майбутньої школи, — сприяти утвердженню поваги до суду, де має панувати справедливість.
Учнями суддівської школи можуть стати діти віком від 8 до 16 років. Заняття проходитимуть в інтерактивних формах, квестах, медійних лекціях тощо.