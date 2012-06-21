З початку року Норвезька рада у справах біженців (NRC) забезпечила паливом, обігрівачами та теплими речами 28 освітніх та соціальних закладів Луганської області.
«Вже третій рік ми надаємо паливні матеріали для негазифікованих освітніх закладів на лінії розмежування. У цьому році за підтримки Акції «Папа для України» ми розширили перелік навчальних установ і також вирішили підтримати соціальні заклади, які недостатньо фінансуються та не мають коштів для придбання теплих речей та обігрівачів для своїх підопічних», – розповів «Урядовому кур’єру» координатор програми «Непродовольча допомога» NRC Віталій Єфіменко.
У рамках цього проекту було доставлено дрова, вугілля, радіатори, ковдри та надано грошову допомогу на придбання теплих речей для 14 соціальних закладів Луганщини, серед яких психоневрологічні диспансери, центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів та територіальні центри соціальних послуг. Такі центри видаватимуть міжнародну допомогу надзвичайно уразливим людям, які стоять у них на обліку. А заклади постійного перебування будуть використовувати радіатори та ковдри у своїх приміщеннях та вже закуповують одяг та взуття для своїх підопічних, які отримають 462 особи.
Окрім цього, NRC доставила вугілля та дрова до 14 негазифікованих освітніх установ прифронтових Попаснянського та Станично-Луганського районів. Цієї допомоги буде достатньо для повноцінного обігріву приміщень та забезпечення безперервного навчального процесу в опалювальний сезон.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»