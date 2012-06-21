Цей візит став відповіддю на різдвяну поїздку юних жителів Білокуракинського району Луганської області на Галичину. За словами освітян із Західної України, охочих відвідати Луганщину учнів Бродівської гімназії було так багато, що довелося влаштовувати добір за шкільною успішністю. І тепер учителі розповідають, що були приємно вражені гостинністю й щирістю луганців.
«Наші діти цікавляться подіями у країні й хочуть дружити з однолітками зі сходу. Спілкування між регіонами об’єднує і формує спільну думку, а коли ми єдині, ми сильні», — наголошує вчителька української мови Бродівської гімназії Богдана Булишин.
За її словами, обміни мають тривати й розширюватися. Візит став можливим завдяки реалізації програми міжрегіональної співпраці між Луганською, Львівською і Тернопільською областями «Змінимо країну разом», ініційованої головою Луганської обласної державної адміністрації.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»