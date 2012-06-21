Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
З початком серпня у Береговому на Закарпатті стартував фестиваль єврейської культури. У атріумі Закарпатського угорського інституту присутні ділилися думками про трагедію Голокосту, яка спіткала представників цієї національності в роки Другої світової війни. Відомо ж бо, що понад 100 тисяч закарпатських євреїв потрапили у фашистські табори смерті, де в жахливих умовах зустріли смерть. Вийнятком стали всього кілька тисяч інтернованих.
– Культури й традиції угорського населення Закарпаття і євреїв, які нині, хоч і в значно меншій кількості, тут проживають, тісно переплетені, – розповідала ректор інституту, депутат обласної ради Ілдика Орос. – Їх об’єднує, наприклад, весільний звичай бити тарілки на весіллі: скільки друзок отримали – стільки молоді матимуть дітей.
Ілдика Орос поділилася згадками старих людей. З їхніх розповідей дізналася, як закарпатці ховали єврейських дітей від фашистів, носили їжу та всіляко допомагали затриманим. Сама вона була свідком того, як радянська влада переслідувала ті сім’ї, котрі в 70-80-х роках намагалися виїхати в Ізраїль на постійне проживання.
– Наше покоління відповідальне за відродження самобутньої єврейської культури, її пропагування та повернення до колишніх висот, – додала керівник закарпатського вишу. При цьому вона подякувала ініціатору фестивалю Йосипу Вайсу. Свого часу він заснував у Берегові громадську організацію «Фундація Шолом», а тепер – і фестиваль.
Художня частина свята вмістила виступ «Диксиленд Джаз Банді» – відомого в Угорщині колективу з міста Дебрецен. Музиканти подарували берегівчанам і всім гостям улюблені не лише євреями клезменські мелодії, переплівши їх із іншими стилями.
Продовження фестивалю відбувалося в місцевій синагозі, в якій виступив кантор Гергель Новграді – «єврейський Паворотті». Йому асистувала талановита піаністка, котра народилася в Берегові, Неллі Тестер.
«Єврейський» фестиваль триватиме у Береговому до 4 серпня.