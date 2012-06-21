Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Карантинних обмежень школярам не уникнути. Це вже зрозуміли як батьки, так і вчителі. Нині учні приміряють маски, з допомогою старших вчаться користуватися антисептиками. Скоро в школу. А це значить, що дистанційне навчання, яке далеко не всім школярам подобалося, можуть замінити на звичайне. Якщо дозволить епідемічна ситуація.
Приміром, у Золотоноші на Черкащині, де близько 3 тисяч учнів навчатимуться у шести школах, нині готують кілька варіантів. Зокрема й роботу у дві зміни, аби зменшити ймовірність інфікування, адже карантинні обмеження ніхто не відміняв. Незабаром усі навчальні заклади міста забезпечать засобами індивідуального захисту. Якщо у школі хтось інфікується, її доведеться закрити на два тижні на карантин і перевести на дистанційне навчання.
У Золотоніській спеціалізованій школі №2 інформаційних технологій, де навчається близько 500 дітей, нині облаштовують вісім зон з антисептиками: при вході, на кожному поверсі й біля туалетів. Працівникам, а їх тут 56, щоранку мірятимуть температуру. Батьки щодня звітуватимуть класному керівникові про стан здоров’я дитини.
Подібна ситуація і в школі №6. Уроки в цьому закладі планують дещо скоротити для того, щоб лишилося більше часу на провітрювання. До приміщення заходитимуть у захисних масках, користуватимуться ними також на перервах, а на уроках дозволено без них.
Шкільний дзвоник, за яким уже засумували діти, незабаром покличе їх до класів. Освітяни намагаються зробити все, аби їхнім вихованцям було комфортно й безпечно. Хоч карантин щодня висуває нові питання, які треба в вирішувати.