Законом № 466 підрозділ 2 розділу ХХ Кодексу доповнено новим пунктом 73, який набрав чинності з 23 травня 2020 року.

Відповідно до цього пункту підлягають перегляду неузгоджені та несплачені станом на 23 травня 2020 року штрафні санкції, нараховані з 1 січня 2017 року по 31 грудня 2019 року, за порушення платниками ПДВ граничного строку для реєстрації ПН та/або РК до таких ПН в ЄРПН, складених за:

операціями, які звільняються від оподаткування ПДВ;

операціями, які оподатковуються ПДВ за нульовою ставкою;

операціями, які не передбачають надання ПН отримувачу (покупцю), а також ПН, складеної відповідно до п. 198.5 Кодексу у разі здійснення операцій, визначених пп. «а» — «г» п. 198.5 Кодексу;

відповідно до ст. 199 Кодексу;

відповідно до абзацу 11 п. 201.4 Кодексу.

В свою чергу, з 08 серпня 2020 року Законом № 786-IX внесено суттєві зміни у цю процедуру. Встановлено, що період, за який у платника є право на перегляд, розпочинається з 1 січня 2017 року і закінчується 23 травня 2020 року (датою набрання чинності Законом №466).

Зменшено вдвічі розмір нарахованих і неузгоджених штрафів, які є предметом перегляду, а саме:

у разі відсутності реєстрації — 2,5 відсотки (було 5 відсотків) від обсягу постачання без ПДВ, але не більше 1700 гривень (було 3 400 гривень);

у разі несвоєчасної реєстрації — 1 відсоток (було 2 відсотки) від обсягу постачання без ПДВ, але не більше 510 гривень (було 1 020 гривень).

Ця норма поширюється на випадки, коли грошові зобов’язання неузгоджені (відповідні податкові повідомлення-рішення знаходяться в процедурі адміністративного або судового оскарження).

За результатами виконання вимог Кодексу, податкові органи серед податкових повідомлень-рішень, які знаходяться в процедурі адміністративного або судового оскарження, виявляють відповідні податкові повідомлення-рішення, штрафні санкції, яких які є предметом перегляду відповідно до вимог пункту 73 підрозділу 2 розділу XX Кодексу.

Такі податкові повідомлення-рішення підлягають скасуванню в Порядку № 1204, шляхом винесення нового податкового повідомлення-рішення із зазначенням нової суми штрафів, з урахуванням зменшення штрафів відповідно до пункту 73 підрозділу 2 розділу XX Кодексу за порушення платниками ПДВ граничного строку для реєстрації відповідних ПН та/або РК до таких ПН в ЄРПН.

Робота в цьому напрямі триває.