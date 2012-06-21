Першу чергу Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива НАЕК «Енгергоатом» має ввести в експлуатацію цьогоріч у грудні. В.о. президента компанії Петро Котін запевнив, що графіка буде дотримано. Проте існують проблеми, що можуть вплинути на будівництво й завадити вчасному завершенню проєкту. Тож на нараді у Міненерго за участі керівництва Енергоатому й компанії Holtec International НАЕК отримала кілька доручень для вчасного завершення будівництва. Ідеться про активізацію робіт з реалізації проєкту; щотижневі звіти про стан будівництва, наявні проблеми й ступінь їх розв’язання; щотижневі звіти до Міненерго й Holtec International про стан розрахунків; актуалізацію графіка будівництва ЦСВЯП.

«Будівництво ЦСВЯП — наймасштабніший проєкт у галузі ядерної енергетики. Із введенням власного сховища в експлуатацію Україна позбудеться монопольної залежності від Росії в контексті зберігання відпрацьованого ядерного палива. Використовуючи власне сховище, можна заощаджувати близько 200 мільйонів доларів на рік, які сплачуємо Російській Федерації», — наголосила в.о. міністра енергетики Ольга Буславець.