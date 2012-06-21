Щойно набув чинності судовий вирок щодо мешканки Рубіжного, яка повідомляла ватажку терористів на прізвисько «Лєший» дані про розташування, переміщення та кількісний склад військовослужбовців ЗСУ, пересування української військової техніки. Жінку засуджено до чотирьох років та семи місяців ув’язнення. Іншу «шпигунку» з міста Щастя засуджено до восьми років в’язниці. По три роки і сім місяців отримали жителі Марківки та Лисичанська. Один із них «зливав» інформацію військового характеру командиру «засланих козачків», інший – знайомому бойовику.
Як повідомляє прес-служба 3-го управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, об’єктом зацікавленості противника найчастіше стають громадяни України, які виїжджають до РФ на заробітки, мешканці Донбасу, у тому числі, окупованих населених пунктів, котрі відвідують контрольовану Україною територію, автоперевізники, родичі українських військових та правоохоронців. Нерідко вербувальні підходи здійснюються на російсько-українському кордоні або при перетинанні лінії розмежування через пункти пропуску. Під приводом нібито додаткової перевірки громадян запрошують в окреме приміщення, де їх допитують кадрові співробітники ФСБ РФ або представники псевдоспецслужб бойовиків. Ворог збирає інформацію про підрозділи Збройних Сил України, персональні дані військовослужбовців, ситуацію на контрольованій Україною території. Залякуванням та психологічним тиском співробітники ФСБ РФ намагаються схилити українців до подальшої негласної співпраці.
Утім, Служба безпеки України наголошує, що «співробітництво» з ворогом загрожує дуже небезпечними наслідками. Протягом останніх двох років за матеріалами СБУ до різних строків позбавлення волі засуджено понад 20 інформаторів російсько-терористичних формувань.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»