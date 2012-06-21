До 85-х роковин Голодомору 1932—1933 років в Україні Сенат і Асамблея штату Нью-Йорк ухвалили спільну резолюцію, яка визнає цю трагедію геноцидом українського народу. Таке повідомлення на своїй сторінці у Фейсбуці поширило Посольство України у США. На сьогодні Голодомор в Україні визнано геноцидом у дев’яти штатах США: Вашингтоні, Вісконсині, Іллінойсі, Массачусетсі, Мічигані, Нью-Джерсі, Нью-Йорку, Орегоні та Пенсильванії. Ще Україна очікує такого визнання на федеральному рівні, про що свідчать звернення вищого керівництва нашої країни до адміністрації США.
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«Урядового кур’єра»