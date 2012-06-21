Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Посилюючи державний нагляд на автомобільному транспорті та заходи щодо збереження автомобільних доріг загального користування, працівники Управління Укртрансбезпеки у Черкаській області спільно з працівниками Управління патрульної поліції області перевіряють транспортні засоби. Тільки за кілька серпневих днів виявлено десятки порушень вимог щодо перевезення вантажу. Зокрема у багатьох випадках водії перевищують габаритно-вагові обмеження.
Приміром, 7 серпня автодорогою Київ-Одеса автопоїзд перевозив технологічне устаткування. Під час контрольного зважування встановлено, що загальна його вага з вантажем становила понад 109 тонн, тобто перевищена майже на 40 тонн. Штраф, нарахований за проїзд із таким перевищенням ваги, сягнув рекордної позначки: перевізник заплатив близько мільйона гривень. Його вже стягнуто до державного бюджету.
Як повідомили в Управлінні Укртрансбезпеки області, за сім місяців нинішнього року виявлено 2552 порушення транспортного законодавства. Сплачено штрафів та плати за проїзд автомобільними дорогами 2, 3 мільйона грн.
Разом з тим інспектори посилюють увагу до пасажирських перевезень. Із 12 по 31 серпня 2019 року на території України триває комплекс профілактичних заходів серед автомобільних перевізників з метою посилення безпеки транспортування пасажирів під назвою «Увага! Серпень — масові перевезення!».