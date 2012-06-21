П'ять планет нашої Сонячної системи можна спостерігати неозброєним оком, вони схожі на зірки або яскраві точки на нічному небі. Але розгледіти планети біля самих зірок – екзопланети – зовсім не просто. Більшість підтверджених нині екзопланет відкриті непрямим чином. Наприклад, щодо періодичної зміни яскравості зірки, коли повз неї проходить екзопланета, вона загороджує своєю масою дуже маленьку частину світла материнської зірки. Такий метод виявлення екзопланети називається транзитивним.
Вчені з Університету Варвік та Інституту Алана Тьюринга запропонували використовувати штучний інтелект, а якщо бути точним, методи машинного навчання, для пошуку і підтвердження нових екзопланет. Справа в тому, що для підтвердження нової екзопланети необхідно обробити величезний масив спостережень за великою кількістю зірок, виділити з них ті, де більша ймовірність її виявити, і потім вже пильно вивчити варіанти, що залишилися. Для цього розроблені і продовжують розроблятися певні статистичні критерії. Але якщо ми говоримо про ймовірність виявлення, то це автоматично тягне за собою можливість помилки.
Перший тип помилок полягає в тому, що ми не побачимо екзопланету, яка в дійсності є, і яку можна виявити при поточному рівні розвитку техніки. Другий тип помилок призводить до того, що ми очікуємо знайти екзопланету там, де її насправді немає, а значить, витратимо цінні ресурси на спроби підтвердити існування неіснуючої планети.
Другий тип помилок вважається більш шкідливим, що в загальному є логічним: зірок на небі багато, як і потенційних екзопланет, тому нові кандидати на підтвердження завжди знайдуться, на відміну від часу і ресурсів астрономів. І було б дивним, якби для цієї корисної для науки справи не скористалися методами машинного навчання.
Натренувавши нейронну мережу шукати в масі астрономічних даних вже підтверджені екзопланети і відрізняти їх від екзопланетних «фейків», астрономи змогли, скориставшись даними, отриманими в минулому з орбітального телескопа Кеплер, виявити і підтвердити 50 нових екзопланет.
Як відзначають автори роботи, створений ними метод буде відмінним інструментом для пошуку і підтвердження нових екзопланет за даними, які надасть нині працюючий орбітальний телескоп TESS або з новітнього космічного телескопа PLATO, запуск якого планується Європейським космічним агентством у 2026 році.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»