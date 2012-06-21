Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Курйозний випадок, у епіцентрі кого опинився мешканець Маріуполя, підняв по тривозі правоохоронців, рятувальників, вибухотехніків та медиків. Щоправда, невдовзі з’ясувалося, що допомога необхідна тільки від людей у медичних халатах – причому вузької спеціалізації.
Та то було потім, а спершу місцеві жителі вдарили на сполох, зателефонувавши до найближчого відділення поліції. За їх словами, чоловік прийшов до гуртожитку по вулиці Українського козацтва і повідомив, що приніс сюди гранату, яку хоче випробувати при свідках. А у міському управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій кажуть, що маріуполець сам до них звернувся і розповів про рішучий намір висадити в повітря гуртожиток. Коли ж представники всіх згаданих відповідних служб оперативно примчали на місце виклику, майже всі вони з полегшенням зітхнули. Гранати, якою погрожував чоловік, тут не виявилося. Робота знайшлася тільки для медиків «Швидкої допомоги», які, зафіксувавши у «терориста» ознаки білої гарячки, госпіталізували його до однієї з міських лікарень. Хоча й правоохоронці, само собою, вирішили докладніше поспілкуватися із тим, кому примарилася граната. Звісно, вже після його бодай часткового одужання.