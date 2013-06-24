Стратегічна інвестиційна рада схвалила Єдиний проектний портфель публічних інвестицій держави на 2026 рік (ЄПП), сформований на основі Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави на 2026–2028 роки. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Єдиний проектний портфель відображає ключові державні пріоритети та вперше об’єднує як програми, так і проекти публічних інвестицій. Найближчим часом їх можна буде побачити на платформі DREAM. Це зробить використання бюджетних коштів більш прозорим, посилить довіру громадян та міжнародних партнерів і відкриє нові можливості для інвестицій — зокрема і через механізми публічно-приватного партнерства. Схвалення ЄПП — важливий крок у реформі управління публічними інвестиціями, яка від цього року поширюється і на регіональний та місцевий рівні», — зазначив Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

ЄПП складається із публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій, які пройшли оцінку та відбір за встановленими процедурами і визначені як такі, що можуть мати доступ до фінансового забезпечення їх підготовки та реалізації.

За результатами проведеної галузевої та експертної оцінки до ЄПП включено 89 проектів та 60 програм, зокрема 75 діючих проектів та програм, які фінансувались у 2025 році, а також 74 нових проектів та програм.

Схвалений ЄПП охоплює проекти та програми за такими напрямами:

- довкілля;

- енергетика;

- житло;

- муніципальна інфраструктура та послуги;

- освіта і наука;

- охорона здоров’я;

- правова діяльність та судочинство;

- публічні послуги і повʼязана з ними цифровізація;

- публічні фінанси;

- соціальна сфера;

- транспорт.

Під час формування ЄПП було застосовано нові підходи для всіх етапів управління публічними інвестиціями — від підготовки проектів і програм до їх оцінки, відбору та реалізації:

- встановлено більш чіткі вимоги до підготовки та оформлення проектів та програм;

- запроваджено удосконалені критерії оцінки, що враховують стратегічну доцільність, фінансову обґрунтованість та соціально-економічний ефект.

Також 26 серпня 2025 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 р. № 527” щодо питань управління публічними інвестиціями. Зокрема, зміни спрямовані на удосконалення процедур передінвестиційної підготовки проектів і програм, підвищення якості техніко-економічних обґрунтувань, запровадження єдиних підходів до використання Єдиної інформаційної системи управління публічними інвестиційними проектами та розмежування вимог залежно від вартості проектів.

Довідково

У липні поточного року Урядом затверджено Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій держави на 2026-2028 роки, у якому визначено 12 пріоритетних галузей та 51 пріоритетний напрям для публічного інвестування, що стали основою формування Єдиного проектного портфеля публічних інвестицій держави.