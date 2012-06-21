Науковці Базельського університету (Швейцарія) змінили клітини раку молочної залози в жирові. Завдяки цьому їм вдалося безповоротно зупинити розвиток хвороби.
Про це йдеться в науковому журналі Cancer Cell.
З неї випливає, що в дослідженні на мишах, імплантованих злоякісним раком молочної залози людини, хвороба відступила. Завдяки застосуванню препаратів діабету розиглітазон і траметиніб, що використовують і в онкології, замість того, щоб розмножуватися в організмі, ракові клітини почали трансформуватися в жирові.
Процес, який застосовували дослідники, називався адипогенезом. Він використовує здатність клітин мезенхіматичної тканини, що виникають на зародковій стадії розвитку людини, трансформуватися. Зазвичай ракова клітина використовується для поширення організмом, яка перетворює епітелій у мезенхіму. Під час дослідження процес проводили в безпосередній близькості від ракової пухлини, яку потім видаляли хірургічним шляхом, назавжди позбавляючись від захворювання.
За словами головного автора експерименту, фахівця з біохімії Герхарда Крістофора з Базельського університету, на жаль, не всі види раку відповіли належним чином на цей вид терапії та не перетворилися на жир. Але є ще одна добра новина: ті, що змінилися, не повернулися до початкового вигляду. Шлях до жиру є лише в один бік. Ракові клітини не лише перетворилися на жирові, але й цілком перестали поширюватися.
На думку дослідників, терапія в майбутньому може бути використана у боротьбі з іншими видами раку в поєднанні із звичайною хіміотерапією.
Олег КИЧУРА
для «Урядового кур’єра»