Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
Від 2008 року в Ужгороді тривала боротьба за відпочинкову зону, яка розміщена на лівобережній частині міста. Забудовники з великими грошима мали наміри заповнити 90-гектарну площу «кірпічки», назва якої залишилася після ліквідованого тут цегельного заводу, новим житловим масивом.
Активні громадяни стали на захист цієї території.Створивши рух «Чесно», вони використовували всі можливості: підписували звернення до депутатів, розповсюджували листівки, влаштовували протестні марафони і, врешті-решт, вдалися до судового позову.
Остаточну крапку в боротьбі за «кірпічку» поклав Верховний Суд України. Довготривала судова тяганина учора, 20 серпня, завершилася. Згідно з рішенням найвищого судового органу, яке є остаточним і оскарженню не підлягає, зона відпочинку залишається в користуванні громади. Вже є чіткі плани облаштувати тут великий парк зі спортивними майданчиками та атракціонами. Ця перемога громадянської спільноти над вузько приватними інтересами викликала сплеск емоцій у соціальних мережах, Всі вони зводяться до одного: сила громади може перемогти силу грошей, навіть якщо це – великі гроші.