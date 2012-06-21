Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Наразі в області звершено збирання ранніх зернових і зернобобових культур. Аграріям вдалося зібрати 1,2 мільйони тонн зерна. Це перевищує минулорічні показники на 0,3 мільйони тонн.
«Для нашої області це значний результат», – каже заступник директора обласного департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Любов Безкоровайна.
За її словами, внутрішньообласне споживання, якщо взяти до уваги, що загальна територія області зменшилася після подій 2014 року, коливаються у межах до 75 тисяч тонн зерна. Наразі ж область виробляє зернових вдесятеро більше. Тобто продовольча безпека повністю гарантована, і є хороша передумова для експорту зернових.
І хоч, як каже Любов Безкоровайна, «ціна на зерно наразі не зовсім бажана для наших аграріїв», господарства почали виплату орендної плати за землю.
«Вже сплачено 28%. Середній розмір сплати орендної плати за 1 га у порівнянні з минулим роком збільшився на 2%. Середній розмір пая у грошовому еквіваленті складає 1 095 гривень», – повідомила заступник директора обласного департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації.