Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Останнім часом полтавчани тісно контактують із німцями в питаннях, що стосуються планування міст, про термомодернізацію будівель, реформування транспортної мережі. А, наприклад, Білицька школа №2, що в Кобеляцькому районі, за допомогою німецьких партнерів хоче збудувати у себе власну сонячну електростанцію.
Для області це новина. Так, деякі полтавські школи використовують енергію сонця для обігріву будівель, але до цього часу не було жодної, де б сонячні панелі забезпечили повне електропостачання.
Німецькі фахівці, які беруть участь у реалізації проекту, запевняють, що він дозволить школі не тільки економити на електроенергії, а й продавати її, заробляючи кошти, які кластимуть на спеціальний рахунок та використовуватимуть на термомодернізацію школи.
А почалося з того, що німецькі експерти допомогли школі отримати енергетичний паспорт на 10 років, він став передумовою надання школі гранту на суму 5 тисяч євро. Розробляти заявку навчальному закладу допомогла ГО «Еколтава». Через цю громадську організацію проходили грантові кошти,а гарантами стали районна рада і відділ освіти Кобеляцького району. За ці кошти придбали 20 панелей потужністю 5 кВт та інше необхідне обладнання для роботи системи. «Еколтава» передала обладнання на баланс райради.
Система працюватиме так. Сонячні промені потраплятимуть на панелі, а інвертор перетворюватиме їх у змінний струм. Рахувати отриману і використану енергію буде реверсний лічильник.
Екоелектростанцію вже випробували. Система поки не введена в експлуатацію. «Полтаваобленерго» повинно виписати рахунок за перепідключення реверсного лічильника і підписати договір зі школою. Згенеровану сонячну енергію будуть продавати державному підприємству «Енергоринок» за «зеленим тарифом».
Школа не відмовляється й від стандартного електропостачання, бо мінус цієї системи – залежність від погоди.