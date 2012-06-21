Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
Біля озера Синевир, що, згідно з загальнонаціональним опитуванням, входить до 7 природних чудес України, продається «м’ятний» мед. Його на багатьох прилавках місцеві жителі продають у різнокольорових баночках місткістю по 100 грамів і кажуть, що «унікальний». Туристи охоче купують його, адже, гарно запакований, він так і проситься до рук. А ще місцеві жіночки своїм виглядом, а також чемністю викликають довіру до себе.
Журналісти одного з телеканалів зацікавилися, чи насправді мед такий унікальний, як його подають, і віднесли до Закарпатської державної регіональної лабораторії держпродспоживслужби. Дослідження, проведені в цій дослідницькій установі, продемонстрували невтішний результат: придбаний на Синевирі мед не відповідає своїй назві. «Діастазне число там узагалі нуль, – повідомила дослідник із якості Ганна Легеза. – І це означає, що цей продукт – не мед, а є рідиною невідомого походження, до якої додано м’яту. Він ніяк не відповідає нормативному документу «Мед натуральний».
Враховуючи, що продавців меду багато і з кожної точки реалізовують до ста баночок протягом дня, то біля славнозвісного озера здійснюється афера немалих масштабів.
Туристам слід узяти на замітку цю інформацію і не купуватися на солодкі обіцянки. А керівництву Національного природного парку «Синевир» – задуматися, чи взагалі підпускати нечистих на руку торгівців до уславленого природного об’єкта. Щоб хоча б не дискредитувати його та багатьох добросовісних жителів, котрі проживають у цій місцевості.